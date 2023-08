“See on ikka naljanumber!” avaldab Kuressaares elav liikumispuudega lapse ema Kaja nördimust vallavalitsuse plaani üle määrata omaosalustasu suuruseks praeguse 1 euro asemel 3 eurot sõidu eest.

Oma sõnul on ta ka vallavalitsusele selgitanud, miks ta kolme euro suuruse omaosalusega kuidagi nõustuda ei saa. Kaja kinnitusel on teenus pere jaoks vajalik, kuna talvel lumega pole tal võimalik oma last käruga mööda tänavaid sõidutada.