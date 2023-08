Omavalitsused saavad taotleda klassipõhist toetust koolidele, kus statsionaarses õppes on õpilaste arv suurem kui 19 ja väiksem kui 90.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et riigi huvides on väikekoole elujõulisena hoida ning välja pakutud klassipõhine rahastamismudel on kiire lahendus põletavale probleemile.