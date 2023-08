Nässuma Pulga talu omanik Martin Krupp ütles, et sel aastal kestab laager juuni lõpust kuni augusti lõpuni ja toimub kuues nädalapikkuses vahetuses. Kaks viimast vahetust on mõeldud täiskasvanutele. Krupp märkis, et tema roll piirdub ainult koha väljarentimisega. "Nad ise toimetavad ja toitlustavad. Meie muid teenuseid peale koha rentimise ei paku."