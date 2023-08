President Alar Karis ütles Rakvere ametikoolis Eesti kaunimate kodude tunnustusi üle andes, et kodu ei lõpe välisukse või kodumaja väravaga.

„Korras kodudest vaatab vastu Eesti naeratav pool. Olgu tegemist uue ümbrise saanud eramaja, renoveeritud kortermaja, uuendatud ridaelamu, lastepargi, linnaväljaku, külakeskuse, kooli, lasteaia, muuseumimaja või miks mitte ürdiaiaga urbaniseerunud keskkonna sopistuses,“ lausus Karis. Ta lisas, et see on kõik kokku ühine rõõm kaunimast Eestist.