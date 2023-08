ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ Asjad muutuvad tõsiseks

Selgitan, et kohe on asi valmis ja tuleme edasi tema juurde siduma. „Lollakas,“ poetab ta seepeale. Arvestades, et just nii ma end pool aega siin uut ametit õppides end tunnen, võib see märkus olla üsna asjakohane.

Kui sidumiskäru lõpuks tema juurde jõuab, on ta rahulik ja leplik. Ütlen, et ta võiks nüüd end küljele keerata ja ühtäkki on ta vastutulelikkuse etalon, pilk malbe ja leplik. Arvasin, et nüüdseks on ta jälle leebunud ning andestanud, et teda nii süstemaatiliselt oma laelampidega tüütasime. „Nonii, vaatame üle, kuidas sul see kriimustus seal alaselja peal elab,“ ütlen leebelt.

„MES KRIIMISTUS? Sap näe siis, et mul on AUK SELJAS VÖI?!“

Selged pildid. Ta on täna ikka kohe väga kohal ja varitses meid oma lepliku pilgu tagant. Õnneks oli ta vist mo lollusest nii rabatud, et samal ajal kui ta auku seljas puhastasime ja sidusime, vajus patsient ise õndsasse unne. Tegelikult on tore tädi, tal lihtsalt omad hooajad. Nagu meil kõigil.

Üks märkmisväärne olukord: kuskil toimus mingi kommunikatsioonihäire ning miskipärast sain aru, et patsient, kelle juurde ma just suundumas olin, kuuleb pisut kehvasti. Või noh, kui „pisut“ tähendab seda, et kui kõrval pomm lõhkeks, siis ta küsiks seepeale „Kes koputas?“.