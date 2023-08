Praeguseks on kergliiklustee riigihange siiski üleval ja pakkumised peaksid laekuma septembri esimeses pooles. Kui hanget ei vaidlustata, sõlmitakse ehitusleping septembri lõpus või oktoobri alguses. "Seda muidugi juhul, kui tulevad mõistlikud pakkumised," nentis vallavanem. "Kui me varem arvestasime, et valla osa läheb maksma 400 000 eurot, siis täna arvestame 650 000 euroga."