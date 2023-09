Koigi kivivarede saladus ootab veel lahendamist

Töö algas juba möödunud aastal, kui Koigi rabametsa kivikuhelike servades paiknevatele varedele tehti 50x50 cm suuruseid prooviauke. "Kuna leidsime luid ja mõned potikillud, siis otsustasime sel aastal ühe kivivare pooles ulatuses lahti kaevata. Kaevamiste üheks eesmärgiks oli näha, kas kuhjatise all on konstruktsioone või milline on kivikuheliku ehitus," selgitas Karin Rannaäär.

Tööde käigus selgus, et kuheliku pealmises kihis on väiksemad kivid, all suuremad, kuid ühtegi konkreetset tarandit või kivikirstu välja ei joonistunud. Uurijad oletavad siiski, et tegu on kalmega, kuna leidsid põlenud luid. Samuti määrasid luu-uurijad suurema osa eelmisel aastal leitud luudest inimluudeks.