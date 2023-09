Doktor Tauli bilanss ⟩ 857 puusa- ja 541 põlveoppi

ARNOLD SEPPO ÕPILANE: Seppo väljamõeldud reieluukaela fiksaator on Taulil kohe käepärast võtta. Kommentaariks ütleb Taul, et 1981. aasta Leipzigi messil sai see aparaat kuldmedali. Doktor Seppo oli surnud aasta varem.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl