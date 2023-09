Ramoni jaoks on tänavune september tähtis kuu – kui 1. septembril algas poisi koolitee, siis 24. septembril on tema kaheksas sünnipäev. “Tegelikult ma ei taha eriti kooli minna,” tunnistab Ramon, kui temaga paar nädalat enne kooliaasta algust juttu ajame.

Ida-Niidu ja Valjala lasteaias käinud poiss teab, et erinevalt lasteaiast, kus enamik päevast kulub mängides, peab koolis päevad otsa õppima. Õppimine on aga töö, mis ei pruugi olla sugugi kergete killast. “Ma pean nii kaua õppima, et jään tunnis kindlasti magama,” arvab ta. “Hakkan veel norskama!”