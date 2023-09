„Rääkimata sellest kui tänulikud on inimesed läbi suve olnud, et sellised üritused kesklinnas toimuvad. Turistidele alati tohutu elamus ja pildistamise materjal. Nendel päevadel on inimeste kontsentratsioon Kuressaares kõrgem kui muudel päevadel,” vastas vallavanem kohalikust ettevõtjast vallavolikogu liikmele Terje Nepperile. Tuisu kinnitusel oli taidlejaid suvel kesklinnas 250-300 inimest.