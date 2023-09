Ühe rolleritega sõitnud seltskonnaga sai politsei vestelda ja suunas nad elamupiirkonnast välja. Saarlaste sotsiaalmeediagruppides viidati, et öörahu rikkujad on vallutanud oma “pinisevate punnvõrridega” kesklinna, Uue, Pärna, Kitsa ja Raekoja tänava, samuti kesklinna Maxima all asuva parkla.

“Kiirendusvõistlused” öösel majade vahel oma 50cc kiirendusmasinatega on eriti vinge ju, see pinin on lihtsalt nii vapustav,” kurtis üks linlane FB grupis “Märgatud: Saaremaal”. “Tundub, et Kuressaares vanemad ostavad poisikestele rollereid ja wannabe krossikaid, aga mõistlikku käitumist mitte ei oska õpetada,” märkis teine linlane.