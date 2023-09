Saaremaa Ralli direktor Villi Pihl päevi ralli stardini veel ei loe, aga seda saab küll kindlalt öelda, et ralli alguseni on jäänud täpipealt kuu aega – järjekorras 56. Saaremaa ralli sõidetakse 6.-7. oktoobril.

Praegu teeb korraldajatele kõige enam muret see, et ralli eel ja ajal ilma peaks, märkis Pihl Kadi raadiole antud intervjuus. "Vahepeal tuli palju vihma. Selline vihm teeb teed nii pehmeks, et see ei ole hea," põhjendas ta. Teede taastamine on sel juhul korraldajatele pärast oluliselt kulukam.