Septembri eest veearvet ei tule! ⟩ Kuressaare Veevärk palub kõigil klientidel veetorustikud läbi loputada

Unimäe veepuhastusjaamas käib vee töötlemine ning sealt Kuressaare pea- ja jaotustrassidesse minev vesi on puhas, mida näitasid ka kolmapäeval trassidest võetud proovid.

Kuressaare Veevärk palub kõigil tarbijatel Kuressaares maja- ja kinnistusisesed torustikud võimalikult ruttu korralikult läbi loputada, et kodudesse ja asutustesse jõuaks ohutu kloreeritud vesi. Septembrikuu eest vee-ettevõte Kuressaare klientidele vee- ja kanalisatsiooniteenuse arvet ei esita.

3. Kui kinnistul või korteris on veetorule paigaldatud veefiltrid, siis tuleks paigaldada uus filterelement.

5. Kui mahuti või boiler on püsivalt veetoruga ühendatud ja veevõrgust täidetav, tuleb mahutist või boilerist välja lasta nii palju vett, kui on mahuti või boileri maht. Näiteks 300-liitrise boileri puhul tuleks lasta veel joosta, kuni kanalisatsiooni on voolanud kogu 300 liitrit vett. Selleks tuleb avada mahuti kraan või boileri kuumaveekraan.