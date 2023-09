Kuressaare kohtumaja juht Reena Undrest nentis, et kuigi tehnoloogilised võimalused juba täna väga heal tasemel ja alates maikuust käivad ka digitaalsed menetlused, on kohtumaja siiski jätkuvalt kohtupidamiseks vaja. Kui on tegemist vahialustega süüteoasjadega, siis kohtunik vahialuseid koju paraku kutsuda ei saa.