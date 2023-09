EUROSKILLS 2023 ⟩ Kokavilistlased tegid ettevõtlusoskustega tubli tulemuse

Karm kogemus

„Võistlus oli karm kogemus nii võistlejatele kui ka ekspertidele. Võistlejate kiirus oli muljetavaldav,“ märkis ehituspuusepa ekspert Andres Meisterson . „Teiste ekspertidega suheldes tajusin, et sellistel võistlustel edukamalt osalemiseks on meil vaja laiendada kandepinda: et oleks rohkem treenitavaid, koos harjutaks varem osalenud ja ka tulevikulootused, kes võib-olla mõne aasta pärast tulevad osalema.“

„Võistluspäevad olid tihedad, oma võistlusalalt, kus hindasin veermiku kontrollimist ja silla reguleerimist, mujale sisuliselt ei jõudnudki,“ rääkis sõiduautotehniku eriala ekspert Margus Kivi. „See on tippude tipu võistlus, kust oma kooli on üks-ühele midagi raske üle tuua. Siiski tahan õppetöös elektriteemale ja näiteks elektroonikaskeemide lugemisele rohkem rõhku panna, samas on see üks keerulisemaid teemasid ka.“