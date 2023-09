POPP ÄRI ⟩ Kirbukate ootejärjekorrad ulatuvad paarist nädalast paari kuuni

Tänavu südasuvel uksed avanud Saare kirbuka perenaine Katri Väli tõdeb, et kui vaadata järjekorda inimestest, kes on end bokside saamiseks kirja pannud, ja ka seda, kui paljud bokside rentimist muudkui pikendavad, siis on kirbukates esemete müümine populaarne küll. “Müüjaid on palju ja kraami inimestel jagub,” märgib ta.

Väli usub, et kirbukad on aja jooksul aina populaarsemaks muutunud. Seda enam, et praegu kohti ja võimalusi jagub, kuhu oma kaupa tuua. “Järjekord on pikk ja iga päev lisandub uusi soovijaid juurde,” ütleb ta. “Ooteaeg on ikka mitu nädalat kuni poolteist kuud. Kõik olenebki, kui palju on rentimise pikendajaid, kuna neil on siis eelis,” selgitab ta boksisüsteemi.