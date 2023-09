See ei ole jutt vägijoogi proovimisest või esimese suitsu tõmbamisest vanemate pilgu alt eemal. Olukord Kuressaare noortepuntides on pehmelt väljendudes päris hull.

Kevadel kirjutasime alaealiste kogunemiskohtadest, varjatud joomaurgastest, mida Kuressaare suuruse linna kohta on erakordselt palju. Oleme kirjutanud alaealiste sõltuvushäiretest ja sageli käivad laste “vägiteod” läbi politseiteadetest. Nii nagu see oli eile ja on homme.