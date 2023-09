Suri kirjanik ja tõlkija Helvi Jürisson

Helvi Jürissoni poeg Peeter Volkonski mainis 14. septembril Tartu aukodanike tammede istutamise tseremoonial peetud sõnavõtus, et tamm ühendab allmaailma, meie maailma ja ülemist maailma. «Kahjuks on mul praegu selline olukord, et minu ema on Põhja-Eesti regionaalhaiglas nende maailmade vahepeal. See puu, mille ma täna istutan, olgu talle heaks abiliseks teise ilma minekul,» ütles ta.