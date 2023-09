ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "Mis sa sest tatoveeringust kraabid, sep tule nönda maha!"

Pikka juttu kokku võttes selgub peagi, et lapselaps kinkis talle nutitelefoni sünnipäevaks, aga teha meie osakonna mammi sellega mitte midagi ei oska. Pakun huupi, et proovigu kõige klassikalisemat klahviluku kombinatsiooni. Seesam avaneb. „ Ja nüüd pane see kenasti valju peale, muidu map kuule kui keegi helistab,“ palub ta. Pärast nutitelefoni kasutamise kiirkursust on ta maru õnnelik ning suskab mulle taskusse Geisha kommi.

Umbes 15 minutit hiljem röögatab mammi palatis: „ULVI!“ Minu esimene mõte on see, et Ulviga on midagi juhtunud – kas ta nüüd kukkus, lämbub või lõpetas elamise ning teen juba jõnksatuse, et hakata palati poole jooksma. Siis jõuab mu mõistus ka ärgata ning meenub, et see konkreetne patsient on palatis üksinda. Arvestades, et juba ta naerab laginal üle terve toa ning laulab detailselt ette tervet oma anamneesi, võin vaid järeldada, et Ulvi on tegelane teisel pool telefoni.