ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "Andke siis teada kui mo raha kastiautuga saabub."

Tänane päev pakkus rohkelt mõtteainet. Esiteks olen nüüd jõudnud praktikaga rohkem kui poole peale. Täna üht järjekordset haava puhastades, hooldades ja sidudes jõudsin äratundmisele, et mingeid asju tehes tekib kohati juba isegi mingi vilumus. Enam ei teki igast jonnakast hiigelplaastrist mönusat plaastripalli, mille tahaks aknast välja visata, ning taandunud on hirm, et AGA ÄKKI teen patsiendile NATUKE HAIGET. Mitte, et iga liigutus käiks nagu rits-räts-rundibumm, aga kui enne uurisin pidevalt: „Kas nii on valus? Aga nüüd? VALUS? Nii, kohekohekohekohekohekohe saab tehtud,“ siis nüüd on tekkinud arusaam, et ära peab need asjad tegema, on see hetkeks valus või ei.