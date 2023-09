23. SEPTEMBRIL 23 KRAADI! ⟩ Sügise esimene päev tõotab tulla suviselt soe

Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu levib üle maa kirde suunas, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtu poole Lääne-Eestist alates sadu lakkab ja pilved hõrenevad.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 13 m/s, õhtul pöördub edelasse ja läände ning nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,7-1,5 meetrit. Pärastlõunal ja õhtul sajab vihma, ühtlasi on äikeseoht. Nähtavus on hea, sajus mõõdukas. Sooja on 19-21 kraadi.