PÄRAST AASTAKÜMNETE MÖÖDUMIST sai Kuressaare lossi hoovis taas trikoloori lehvitada 80ndate aastate lõpul. See foto on tehtud 25. märtsil 1989, mil mälestati küüditamise ohvreid.

Kuressaare piiskopilinnus on Saaremaa enim külastatud turismiobjekt. Vähem teatakse sellest, et II maailmasõja ajal oleks see vaatamisväärsus peaaegu hävinud, kuid terve mõistus siiski võitis ja ehitis säilis.