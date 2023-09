KAITSELIIDU ÜLEM ⟩ "Saarte kaitse on oluline osa Eesti julgeolekust"

„Saarte kaitse on oluline osa Eesti julgeolekust ning ennekõike maakaitsest sõltub, kas sõja korral peaksime neid tagasi vallutama või suudame neid agressiooni puhul siiski oma käes hoida võiduka lõpuni. Kindral Reegi poolt kunagi väljaöeldud põhimõte „Iga põõsas laseb“, mis saartel võiks tähendada „iga kadakas laseb“ on tegelikult väga tõhus viis oma maad kaitsta,“ ütles kindralmajor Ühtegi. „Oleme seda näinud Ukrainas, nagu sedagi, et oma kodukohta kaitsevad võitlejad alati innukamalt kui võõrast maad või piirkonda.“