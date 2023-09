Aastaks 2030 on riigil eesmärk, et Eestis toodetaks sama palju rohelist elektrit kui tarbitakse. Selleks, et tuuleparkide menetlustoimingud oleksid sujuvad ning parke saaks püstitada kiiresti, teeb Kliimaministeerium ettepaneku seaduse muudatusteks ja rahastab tegevusi lubade väljastamise kiirendamiseks.