"Õpilased said näha ja kuulda tema hiljutisest 157-päevasest kosmosemissioonist ja space-walk-idest avakosmoses," jagas kohtumise järgselt muljeid Saaremaa Gümnaasiumi õppekorraldusjuht Maidu Varik , kes noortega ise ka kaasas käis.

Kohtumisel selgus, et NASA on alustanud ka ettevalmistusi uueks Kuu-missiooniks ning et lähiajal võib Kuu pinnale astuda ka esimene naine.