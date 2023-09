ÜLESKUTSE ⟩ Kes valida aasta isaks?

Lapse arengu seisukohalt on väga oluline perekond, nii ema kui ka isa. Klassikaliselt on mehel perekonnas olnud majandusliku kindlustaja ja kaitsja roll. Lisaks sellele on isadel täita peres veel palju rolle – ta on kaaslane, sõber, abikaasa, tugi igapäevaelus, eeskuju. Me kõik tunnustame isadepäeval oma kalleid isasid, kes on elu andjad lastele ja tugisambad kogu perele.