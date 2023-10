KÜLAVAHELOOD: ⟩ Külla Külla päev Suur-Randveres ja Vanakubja külas

Külla Külla on külade jaoks oluline ja oodatud päev. Ringkäiku alustab saatejuht kodukülast Suur-Randverest. Seltsimajas jagavad seletusi Hanna Saar ja Liina Jürisson. Hanna ei ole põline randverelane. Külla kolides võttis ta kohe seltsielu korraldamise endale südameasjaks. Nüüdseks on moodustunud hakkajatest külaelanikest külaelu edendamiseks initsiatiivgrupp. Kunagise suurmajandi klubihoone saali lava on renoveeritud hubaseks kammersaaliks, kus toimuvad piirkona kultuurisündmused. Seltsimajas käivad koos nii noored kui vanemad inimesed. Kammersaalis saavad üles astuda ka väiksemad teatritrupid. Suur-Randvere ja selle piirkonna elanikud on näinud juba mitut etendust. Majas tegutsevad huviringid, Ees seisab sügisene lõikuspidu. Seltsimaja tegevusplaan jõuab iga külaelaniku postkasti.