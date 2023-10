Lasterikaste perede ühenduse juhatuse liikme Kätlin Kallase sõnul on toidukogumisringide lõpetamine ühenduse jaoks valus teema.

"Varem oli meie ühendus Coopi partner, aga sisuliselt tegi Saare Toidupank ise Coopiga lepingu ja jõupositsioonil olles pakkus meile kolme väiksemat Kuressaare Coopi poodi," ütles Kallas. "Sealt tulevad kogused on aga meie perede arvu juures mõttetult väikesed, nii et me loobusime toiduringi korraldamisest."