ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "Kokkuvõttes oleme ise ka natuke süüdi selles, et tervishoiusektoris napib tööjõudu!"

Ma pean vaimset tervist ja teineteist austavat suhtumist ülimalt oluliseks. Aga vahel olen mõelnud, et praegu kipub see laste ja noorte ninnu-nännutamine minema nii üle piiri, et kohati tundub nagu keegi ei tohiks enam kunagi kogeda ühtegi halba emotsiooni, saada kriitikat ega muud sellist. Mismoodi sellised mannavahused inimesed üldse elus hakkama saavad? Haiglas olles lihtsalt ei tohi iga järsemalt öeldud sõna üle analüüsida, sest muidu on selles keskkonnas väga keeruline hakkama saada. Kui käsil on mingi akuutne olukord ning arst käratab, et too see või teine, KIIRESTI, siis me ei saa põrandale nurka looteasendisse lamama jääda, sest toon, millega meie poole pöörduti, tundus pisut järsk ja ebaviisakas (kookonisse võib tõmbuda pärast, kui aktuune olukord on läbi). AGA! See asi ei ole siiski nii lihtne.