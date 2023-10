TUUL EI RAUGE ⟩ Pühapäeval jätkub kõle sügistorm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool on vihma- ja lörtsihooge. Kohati on sadu intensiivne ja võib olla äikest. Puhub loodetuul 9–15, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 15–22, puhanguti kuni 27 m/s. Vastu Läänemerd ulatuvad puhangud kuni 32 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, rannikul tuleb kuni 8 kraadi sooja. Hommikul võivad teed olla kohati libedad.