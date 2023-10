„Valige teeoludele vastav kiirus ning ärge tehke ohtlikke manöövreid. Kellel on võimalik, siis paigaldagu juba täna talverehvid, olgu nendeks lamellid- või naastrehvid. Kindlasti enne talverehvide paigaldamist veenduge, et need ei ole liiga vanad või kulunud, vajadusel konsulteerige rehvitöökojaga. Ohutus ennekõike ja rehvide pealt ei tasu kokku hoida,“ ütles Kirss BNS-ile ja soovib juhtidele ohutut liiklemist.