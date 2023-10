Just nii suure hulga moodustavad Saaremaal registreeritud maksualused autod kõikidest Eesti sõidukitest. Tegelikult võib maksusumma osutuda siiski pisemaks, sest praegused arvestuspõhimõtted soosivad eakamaid sõidukeid.

Seda tõdeb teiste hulgas Andres Vahemets, kes on 1975. aastal Ameerikas kokkupandud 8,2-liitrise mootoriga Cadillac Sedan DeVille´i omanik. Tema hobisõiduki eest tuleks tasuda aastas vaid minimaalsed 50 eurot. See on sama palju kui 1,5-liitrise 2005. aastal väljalastud Mini Cooperi eest.