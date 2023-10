Ettevõttes ollakse veendunud, et väikese riigi kõige suurem vara on haritud inimesed. Tänavu asutas Kaamos Grupp sihtasutuse Targem Tulevik, et hakata stipendiumidega toetama uute õpetajate, tugispetsialistide ja praktikantide erialast enesetäiendamist.