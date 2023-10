VARDAD KÄTTE! ⟩ Koome taas oma sõdurpoistele soojad sokid – juba 15. korda!

Ta lisas, et just kodusaarelt saadetud ja südamega kootud sokid panevad meie ajateenijate silmad alati särama ning ta loodab, et rõõmsavärvilisi sokke jagub ka tänavu kõigile Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Hiiumaa ajateenijatele.

Sokke on kogutud tänavusega kokku 15 aastat. Kampaania põhisõnum on, et me hoolime oma kodukandi ajateenijatest ja toetame neid.