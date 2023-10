Vald liidab tuhanded kinnistud automaatselt biojäätmete veoga

Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Kairi Niit ütles, et augusti lõpust arvates on vald saanud üle kahesaja teavituse kompostimise kohta, koostöö käib piirkondade esindajate ja külavanematega, et info jõuaks võimalikult paljude kinnistuomanikeni. "Konkreetsete kuupäevade väljaütlemine on tekitanud teema vastu veidi suurema huvi ning on märgata varasemast suuremat pöördumiste ja teavituste arvu," tõdes Niit.

Biojäätmete veoga ei liideta kinnistuid, mis on kasutusest väljas ja mis on korraldatud jäätmeveost erandkorras aastaringselt vabastatud. Kui kinnistu on vabastatud korraldatud jäätmeveost perioodiliselt (näiteks talvel), tuleb siiski ajal, mil kinnistu on veoga seotud, biojäätmed eraldi koguda ja anda need üle korraldatud jäätmeveo raames või edastada info biojäätmete kohapealse kompostimise kohta vallavalitsusele, selgitas Niit. Suvises kasutuses kinnistud, mis on talveperioodiks korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud, liidetakse biojäätmete veoga vabastusperioodi lõppemisel, kui selleks hetkeks ei ole infot kohapealse kompostimise kohta vallavalitsusele esitatud.