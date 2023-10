Transpordiamet hoiatab ⟩ Teeolud muutuvad talviseks

„Tuletame kõikidele liiklejatele meelde, et teed võivad olla libedad. Meie hooldepartnerid on valmis tegema teedele libedustõrjet, ent tuleb arvestada, et see võtab aega,“ lausus Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. „Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, eriti neil, kes pole jõudnud vahetada suverehve talverehvide vastu.“