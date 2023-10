"Peame kahetsusega teatama, et seoses lennuohutusega seotud protseduuride viibimisega lükkub Ruhnu liinilendude selle hooaja algus edasi. Alustame lendudega novembrist. Lendude täpse alguskuupäeva selgudes, anname sellest kohe teada. Hetkel on broneeringute vastuvõtmine peatatud," edastas Diamond Sky.

Ruhnu vallavanem Andre Nõu on varem öelnud, et lendude algus on edasi lükkunud seoses lennuki hooldusega ning Suurbritanniast tellitud lennuki osade puhul tuleb tõestada, et need ei ole pärit Venemaalt, kuna mõnel osal puuduvad nõutud sertifikaadid.