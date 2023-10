Elisa teeninduse numbrit kasutatakse petukõnedeks

Elisa infoturbejuhi Mai Krafti sõnul on petukõnede sisu kohati erinev, kuid lõppeesmärk on sama, kas kätte saada isikuandmed, nakatada kliendi seade pahavaraga ja/või pääseda ligi inimeste pangakontodele. Kõnesid tehakse nii eesti kui ka vene keeles.



Näited klientidele tehtud petukõnedest: Elisa numbrilt tuleb kõne kliendile ja klient võtab selle vastu. Öeldakse, et klient on ostnud endale uue seadme ja nüüd on vaja allkirjastada leping, mille vormistas telefoni ostmisel; Elisa numbrilt tuleb kõne kliendile ja klient võtab selle vastu. Öeldakse, et klient on teinud toimingud enda numbri üle viimiseks teise operaatori juurde ja nüüd oleks vaja allkirjastada leping; Elisa numbrilt tuleb kõne kliendile ja klient võtab selle vastu. Öeldakse, et klient on soovinud enda telefoninumbrit muuta ja keegi on saanud ligipääsu tema Smart-ID koodidele ning soovitatakse laadida alla Google Playst rakendus. Rakendus on nakatunud pahavaraga.



Elisa märkis, et kui klient saab taolise kõne ning kahtlustab, et tegemist on petukõnega, tuleb kõne katkestada ja helistada ise uuesti tagasi numbrile 6 600 600. Nii saab klient kiiresti kindlaks teha, kas ta suhtleb päriselt Elisa klienditeenindusega.