ILM ⟩ Uus nädal toob külmad ööd

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu pühapäeva pilvisus tihenema. Lörtsi- ja vihmasadu levib edelast kirdesse, mandril tuleb sekka ka lund. Vastu hommikut sajuhood harvenevad ja paiguti tekib udu. Puhub ida- ja kagutuul 5–12, läänerannikul puhanguti kuni 20 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul tuleb kuni 6 kraadi sooja. Lörtsi- ja lumesajus teeolud halvenevad.

Pühapäeva päeval on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaaretuul 2–7, ennelõunal rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 2–7, saartel kuni 9 kraadi.

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva öösel pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, sekka ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde 2–8 m/s. Sooja on 1–7 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, sekka tuleb ka lörtsi. Hommikul püsib kohati udu. Puhub põhja- ja loodetuul 3–8, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 5–8 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, rannikul tuleb kuni 5 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Põhjarannikul võib vähest lörtsi sadada. Puhub kirde-, idatuul 3–8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 2–6 kraadi.