Seekordse Aste rahvamajas valminud toiduloo tegelased on kolm noorsootöötajat – Merle Simmer Astest, Marie Köster Lümandast ja Kadri Ait Kärlalt – ning kolm noort Kärlalt. Emili Kukk, Kaspar Martin Grubnik ja Karoliina Koppel on ülimalt põnevil ja ootavad juba väga, et saaks õõvasnäkkide valmistamisega algust teha.