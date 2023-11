Nimelised @eesti.ee lõpuga e-posti aadressid on nüüdsest suletud

RIA andis kasutajatele otsusest sulgeda nimelised @eesti.ee lõpuga e-posti aadressid alates 2023. aasta 1. novembrist teada tänavu mai alguses. Teenus otsustati sulgeda, sest ligi 20 aasta eest riigiportaali juurde loodud lahendus isiklike kirjade edasi suunamiseks on tehniliselt oma aja ära elanud ning 95 protsenti nende aadresside kaudu liikunud kirjadest olid rämpsposti tunnustega. See aga tähendas, et näiteks Microsofti, Gmaili ja Yahoo spämmifiltrid pidasid need kirjad koos vajalike kirjadega kinni, mistõttu ei olnud see teenus enam töökindel. Ühtlasi viis RIA aasta alguses endanimeliste e-posti aadresside omanike seas läbi küsitluse, mille kohaselt neist ligi 60 protsenti üldse ei teadnud, et neil nimeline e-posti aadress olemas on ja ligi 70 protsenti ei pidanud taolise suunamisaadressi olemasolu ka vajalikuks.