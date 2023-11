Jõustusid uued abivahendite määruse muudatused

* Tõsteti hügieeniga seotud abivahendite, sealhulgas mähkmete piirhindu. See võimaldab abivajajail soetada senisest soodsamalt vältimatult vajalike abivahendeid.

* Abivahendite loetellu lisati juukseproteesid inimestele, kellel dermatoveneroloog on tuvastanud juuste täieliku puudumise (näiteks alopeetsia) ja väljastanud abivahendi tõendi. Individuaalselt valmistatud juukseproteese on inimestel võimalik soetada riigipoolse soodustusega ilma, et nad peaks ära ootama puude raskusastme tuvastamist või töövõime hindamist.