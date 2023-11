KOOLIJUHT ⟩ Kerttu Jakobson – pisut pipilik koolijuht, kes unistab oma hobusest

Haridusvaldkond on olnud Kerttu südameteema nii kaua, kui ta end mäletab. Juba 4. klassis teadis ta, et soovib õpetajaks saada. Kerttu õppis Kuressaare gümnaasiumis ja algklassides oli tema õpetaja Valve Rauna. Nii olidki tal enda sõnul parimad esimesed kooliaastad ja ilmselt just tänu Valvele mõtles ta juba 4. klassis, et tahab saada õpetajaks.