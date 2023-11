„Tõepoolest – suitsuandur on kohustuslik olnud juba väga pikalt, kuid nii toimunud tulekahjude kui ka erinevate uuringute ja küsitluste pealt näeme, et endiselt on see väga vajalik seade paljudes kodudes puudu. Seetõttu kontrollime andurite olemasolu alates 13. novembrist kogu Eestis,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala.