Rüüt esitleb Saaremaal uut plaati

Kahe aasta eest Rüüdiga liitunud Jaan-Eerik Aardam, Leisist pärit muusik ja laululooja, ütles, et esitlusel on rõhk küll uue albumi tutvustamisel, kuid mängitakse ka vanemat kraami. Lisaks tuleb esitusele lugusid koostööprojektist Sander Mölderiga, mis samuti sel aastal nime all “Lendas meie koppelisse” vinüülplaadina välja antud ning Sandri tehtud vanemate Rüüdi lugude töötlusi.