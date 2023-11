Kuressaare Soojus uuendab küttetorustikke

Peel märkis, et rekonstrueerimistööde põhjused on kõigil lõikudel põhiosas samad. "Harutorustikud, mis on ehitatud aastatel 1972–1985, on praegust soojuskoormust arvestades üledimensioneeritud. Torustikel puudub töötav drenaaž ja omaaegne ehitustava võimaldas trasside betoonkanalisse paigaldada ka muid kommunikatsioone. Korduvad uputused ja puuduv drenaaž on rikkunud soojatrasside isolatsiooni ja seeläbi on ka torustik tugevalt korrodeerunud. Tulemuseks suured soojuskaod ja puudulik töökindlus," selgitas ta.