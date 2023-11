Ott Tänak ja VivatBet sõlmisid sponsorlepingu, et tuua fänne tippspordile veelgi lähemale

“Kuigi käimasolev hooaeg on jõudnud juba finišisirgele ja sõita on jäänud veel viimane etapp Jaapanis, oleme alustanud ettevalmistustega järgnevaks hooajaks. Rõõm on näha, et VivatBet on järjepidevalt panustamas Eesti sporti ja selle arengusse ning otsustanud ka rallimaailma oma jalajälje maha jätta. Loodetavasti saame juba järgmise hooaja lõpus üheskoos tähistada seatud eesmärkide saavutamist,” kommenteeris Tänak.