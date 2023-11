TOETA, KUI SAAD ⟩ Muhumaal elav Olari vajab abi võitluses pahaloomulise kasvajaga

"Ja imeline, et see toimib. Esmalt oli annus 2 tabletti päevas ja uut doosi oli vaja iga 3 kuu tagant. Mõni aeg tagasi pidin vähendama kogust päevas ühele tabletile, sest kõrvalnähud olid liiga kurnavad," räägib Olari.

Hetkel on Olari sõnul ka selle kogusega pahalane kontrolli all ning nüüd on tablette vaja hankida iga kuue kuu tagant, mis on ainult positiivne.