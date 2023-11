LIIKLUS OHUTUMAKS ⟩ Saaremaa sai esimesed ulukeid teelt eemal hoidvad reflektorid

"Need on reflektorid, mis peletavad ulukid ehk metsloomad teelt eemale," selgitab nii Orissaare kui ka Tornimäe jahiseltsi liige Andrus Tamm oma tegevust. "On ju see maantee meie maakonna tuiksoon, metsloomi liigub siinkandis aga palju. Ulukite eest hoiatavad liiklusmärgid pole tee äärde paigaldatud niisama, aga ainult liiklusmärkidest kahjuks ei piisa."