Vald: Saaremaa kunstiteoste võistlus jätkub

Saaremaa kunstnikud tegid oktoobris vallavalitsusele ühise pöördumise, milles avaldasid muret Saaremaa kunstiteoste võistluse lõpetamise pärast. "Avaldame nördimust ja nõutust, et Saaremaa vallavalitsus ei pea vajalikuks nii pikaajalise ja eduka konkursi jätkamist ega leia preemia ning läbiviimise jaoks vahendeid (ka mitte Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi toetusena nagu varasematel aastatel). Siiani on konkurss toimunud 1983. aastast järjepidevalt vaatamata riigikorra vahetumisele ja üleelatud majanduskriisidele," märgiti pöördumises.

Abivallavanem Koit Voojärv lükkas kuuldused võistluse ärajätmisest ümber. "Kahju, kui teieni on jõudnud ekslikud kuuldused Saaremaa-teemaliste kunstiteoste võistluse ärajäämisest. Kinnitame, et Saaremaa valla 2024. aasta eelarves on Saaremaa-teemaliste kunstiteoste võistluse preemiasumma 600 eurot täiesti olemas. Sellele lisanduvad kõik seadusest tulenevad maksud," märkis ta.